Tình báo Mỹ cảnh báo trước vụ tấn công Berlin Tờ The Washington Times ngày 21.12 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết lực lượng tình báo Mỹ đã gửi một cảnh báo toàn cầu cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chuẩn bị dùng xe tải lớn để tấn công vào những nơi đông người nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016. Lời cảnh báo được gửi đến các lực lượng tình báo liên minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á, nhấn mạnh thông tin được thu thập từ IS. The Washington Times không nói rõ cảnh báo được giới tình báo Mỹ phát đi từ khi nào, tuy nhiên vào tối 19.12, một cuộc tấn công có kịch bản tương tự đã xảy ra ngay trung tâm thủ đô Berlin (Đức) làm 12 người thiệt mạng và 48 người bị thương.