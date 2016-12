Tờ Le Figaro dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ý Marco Minniti cho biết Anis Amri, công dân Tunisia 24 tuổi, đã bị bắn hạ vào 3 giờ ngày 23.12 (9 giờ, giờ VN) trước nhà ga Sesto San Giovanni, ngoại ô TP.Milan.

Theo ông Minniti, 2 viên cảnh sát tuần tra không biết đây là nghi phạm hàng đầu của vụ tấn công làm 12 người chết hôm 19.12 ở Berlin, mà chỉ thấy người này có biểu hiện đáng ngờ. Khi họ yêu cầu xuất trình giấy tờ thì Amri bất ngờ nổ súng làm một nhân viên công lực bị thương nhẹ. Viên cảnh sát thứ hai đã kịp thời phản ứng và bắn chết tay súng.

CNN dẫn một số nguồn tin từ giới điều tra tiết lộ nhiều khả năng Amri từ Đức trốn sang Pháp bằng đường bộ rồi đi xe lửa đến Ý. Việc nghi phạm người Tunisia trốn sang Ý khi bị truy nã toàn châu Âu nhiều khả năng vì đây là nơi người này rất thông thuộc. Amri nhập cư trái phép vào Ý từ đầu năm 2011, từng ngồi tù tại đây và đến tháng 7.2015 mới chuyển sang Đức.

Cùng ngày, giới chức Đức thông báo đã phát hiện một đoạn phim do Amri tung lên mạng, trong đó nghi phạm kêu gọi các phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) “trả thù những kẻ ném bom người Hồi giáo”. Nhiều dấu vân tay của Amri được tìm thấy trong xe tải gây án và máy quay an ninh ghi hình hắn ta vào một giáo đường đạo Hồi ở Berlin không lâu sau khi gây ra thảm án. Giáo đường này bị đóng cửa từ lâu vì nằm trong danh sách các địa điểm thường có những kẻ cực đoan tụ tập.

Đến tối 23.12, IS lên tiếng xác nhận kẻ bị bắn chết tại Ý là Amri và Văn phòng Công tố liên bang Đức cũng đã chính thức khẳng định. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere vẫn kêu gọi đề cao cảnh giác vì “nguy cơ khủng bố vẫn ở mức cao”. Bằng chứng là cảnh sát Đức vừa bắt giữ 2 người bị nghi chuẩn bị tấn công trung tâm thương mại CentrO ở TP.Oberhausen, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Đức và châu Âu.

Theo Le Figaro, 2 nghi phạm là anh em ruột 28 và 31 tuổi, người Kosovo, bị lực lượng đặc nhiệm bắt giữ ở TP.Duisburg, bang North Rhine-Westphalia. Vào dịp Giáng sinh, lượng khách ở CentrO đặc biệt đông nên nếu xảy ra tấn công sẽ dẫn đến rất nhiều thương vong. Hiện chưa có dấu hiệu gì cho thấy 2 người này có liên quan tới Amri.

Úc phá âm mưu đánh bom lớn Ngày 23.12, cảnh sát Úc thông báo bắt giữ 7 nghi phạm đang chuẩn bị “âm mưu khủng bố” hàng loạt vào ngày Giáng sinh tại những điểm nổi tiếng ở Melbourne. Các mục tiêu gồm nhà ga Flinders Street, quảng trường Federation, nhà thờ Saint Paul... Nhóm nghi phạm bao gồm 6 người đàn ông và một phụ nữ, tất cả đều mang quốc tịch Úc. Trong đó có 3 người đã bị khởi tố tội khủng bố vào cùng ngày. Đây là kết quả của một chiến dịch điều tra kéo dài hơn 2 tuần với sự tham gia của khoảng 400 cảnh sát. Reuters dẫn lời Thủ tướng Úc Malcom Turnbull gọi đây là “âm mưu khủng bố của Hồi giáo cực đoan” và là một trong những kế hoạch tấn công lớn nhất bị phá vỡ trong nhiều năm qua.



Lan Chi