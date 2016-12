Theo Reuters dẫn nguồn từ giới chức điều tra vào ngày 24.12, thiết bị kể trên gồm một bình gas và hệ thống đánh lửa được đặt trong một túi nhựa. Sự việc xảy ra tại quận Schaerbeek, là nơi có đông người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống. Cư dân sống gần đó phải sơ tán, song được phép trở về nhà ngay trong ngày. Hiện chưa tìm ra đối tượng khả nghi.

Cùng ngày, Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ra cảnh báo các phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã kêu gọi tấn công nhằm vào nhà thờ và những nơi tập trung đông người ăn mừng lễ cuối năm tại Mỹ, theo Đài CNN.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi trang mạng xã hội của những kẻ ủng hộ thánh chiến đăng danh sách mục tiêu tấn công là hàng loạt nhà thờ tại 50 bang của Mỹ.

FBI và Bộ An ninh nội địa Mỹ nhanh chóng gửi cảnh báo đến lực lượng cảnh sát và các hãng an ninh tư nhân trên cả nước. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyên công dân tránh đến Jordan và Ai Cập nếu không cần thiết, do lo ngại mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố tại những nơi này.



Danh Toại