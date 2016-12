Sau một năm đạt doanh thu về quảng cáo mạng và số lượng truy cập ở mức kỷ lục, tổng số dân sự của tòa soạn The Washington Post sẽ tăng thêm hơn 8%, trên 750 người, theo đài NPR ngày 27.12.

Sự mở rộng nhân sự của tòa soạn báo chủ yếu tập trung vào đội ngũ các phóng viên mạng điều tra, tăng cường các sản phẩm clip và tin nóng, cũng như đầu tư thêm vào các podcast (chương trình quay hình và tải sẵn lên mạng) cũng như mảng phóng viên ảnh.

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Amazon, tỉ phú Jeff Bezos đã mua lại tờ báo trên vào tháng 10.2013 và đầu tư 50 triệu USD vào công ty này hồi năm ngoái. Và khoản đầu tư đó đã sinh lãi, cho phép The Washington Post trở thành một công ty có lợi nhuận và tăng trưởng.

Theo dữ liệu thống kê, lưu lượng truy cập báo mạng tăng gần 50% trong năm ngoái, còn số lượng đăng ký mới tăng 75%.

Trong khi đó, các khoản mua báo dài hạn của tờ The New York Times cũng tăng. Đài CNBC dẫn lời Giám đốc New York Times, ông Mark Thompson cho hay tờ báo nổi tiếng của Mỹ đã có thêm 132.000 người mua báo mới trong 18 ngày kể từ sau thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ (8.11).

Các tờ The Los Angeles Times và The Wall Street Journal cũng chứng kiến số lượng độc giả tăng.

Lan Chi