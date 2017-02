Theo Yonhap ngày 3.2, các điều tra viên đặc biệt đã đến Nhà Xanh vào sáng cùng ngày để khám xét và tìm thêm dữ liệu chuẩn bị cho buổi thẩm vấn Tổng thống Park vào cuối tháng 2.



Nhóm các nhà điều tra này có được lệnh khám xét và tịch thu do toà án ở thủ đô Seoul cấp ngày 2.2. Tuy nhiên nhóm này đang bị ngăn chặn vì Nhà Xanh viện dẫn các lý do an ninh.

Theo Yonhap, luật pháp Hàn Quốc quy định các cơ sở quân sự và khu vực khác lưu giữ các thông tin mật thì không thể bị lục soát trừ khi có sự đồng ý của người quản lý cơ sở đó. Tuy nhiên, luật cũng cấm người phụ trách này từ chối nếu vụ việc liên quan đến lợi ích quốc gia.

Các công tố viên nhà nước đã từng đến Nhà Xanh một lần vào tháng 10.2016 để khám xét nhưng cũng bị chặn lại. Tuy vậy, phủ tổng thống Hàn Quốc khi đó tự nguyện giao một số tài liệu mà các công tố viên cung cấp.

Vụ án được giao cho các luật sư độc lập xử lý hồi tháng 12.2016. Người lãnh đạo là ông Park Young-soo và đây là lần đầu tiên nhóm điều tra này đến phủ tổng thống để khám xét.

Hiện Toà án Hiến pháp vẫn chưa ra quyết định đối với việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Bà Park bị cáo buộc để cho người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào các công việc nhà nước và lợi dụng sự ảnh hưởng để trục lợi cá nhân.

Cả bà Park và bà Choi đều phủ nhận những cáo buộc. Nếu bị Toà án Hiến pháp tuyên có tội, bà Park sẽ là tổng thống được bầu cử dân chủ đầu tiên bị cách chức.

Bảo Vinh