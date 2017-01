Vụ việc được cho là xảy ra vài năm trước, nhưng đến ngày 6.1.2017 mới được đăng tải rộng rãi sau khi viên cảnh vệ “ăn gan hùm” nghỉ hưu và tiết lộ với tờ The Times.

Theo tường thuật của đương sự, ông đang trong ca trực vào khoảng 3 giờ sáng thì phát hiện một bóng đen lởn vởn trong vườn hoa của Điện Buckingham. Nghi là “thích khách” đột nhập, người cảnh vệ cầm chắc súng và rón rén tiến sát mục tiêu. Do trời còn tối mịt nên ông không tài nào nhận diện được khuôn mặt của “kẻ đột nhập”. Nhằm thị uy đối phương, ông chĩa súng về trước rồi hét lớn: “Ai đó?”. Trước sự ngạc nhiên pha lẫn hoảng hốt của viên cảnh vệ, bóng đen “hiện nguyên hình” là Nữ hoàng Elizabeth II đáng kính. Trong cơn hỗn loạn, ông buột miệng: “Quỷ thần ơi, suýt chút nữa là thần bắn bệ hạ rồi”.

Tuy nhiên, thay vì nổi giận, Nữ hoàng Anh cho biết bà chỉ muốn đi dạo vì không ngủ được, đồng thời tự nhận trách nhiệm đã đặt viên cảnh vệ vào tình huống nguy hiểm. Tờ The Times dẫn lời viên cảnh vệ kể nữ hoàng nhẹ nhàng nói: “Không sao! Lần tới, ta sẽ báo trước”.

Hoàng gia Anh chưa đưa ra bình luận về câu chuyện và theo giới truyền thông, đây cũng không phải lần đầu tiên lực lượng ngự lâm tại Điện Buckingham gặp phải tình huống “phạm thượng”.

Hồi năm 2013, hoàng tử Andrew, người con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth, từng bị tưởng lầm là kẻ đột nhập khi đang đi dạo trong vườn hoa. Tờ Sunday Express tường thuật rằng 2 viên cảnh vệ chĩa súng thẳng vào người hoàng tử, đồng thời ra lệnh cho ông “giơ tay lên và nằm xuống đất”. Dù rất phật lòng, hoàng tử Anh đã bỏ qua sau khi nhận lời xin lỗi từ chỉ huy đội cảnh vệ. “Công việc của các cảnh vệ thật sự rất khó khăn, vừa đảm bảo an ninh cho các thành viên hoàng gia vừa phải ngăn chặn kẻ lạ đột nhập. Tôi đánh giá cao lời xin lỗi của họ và mong muốn được đi dạo an toàn trong tương lai”, Sunday Express dẫn lời hoàng tử Andrew nói.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Anh đang siết chặt an ninh để đề phòng nguy cơ khủng bố sau các vụ tấn công đẫm máu tại châu Âu vừa qua. Trong năm 2016, đội cảnh vệ cũng đã bắt 2 người đột nhập Điện Buckingham.

Đặc biệt nghiêm trọng là vụ hồi tháng 5, lực lượng an ninh phải khẩn cấp đưa vợ chồng nữ hoàng cùng hoàng tử Andrew đến nơi an toàn trong lúc nhân viên cảnh vệ khống chế người đàn ông tên Denis Hennessy trong khuôn viên hoàng cung. Người này bị bắt sau khi leo rào vào cung điện và lang thang trong tình trạng say xỉn, luôn miệng hỏi: “Bệ hạ có ở nhà không?”. Theo tờ Mirror, Hennessy, 41 tuổi, từng lĩnh án tù vì tội sát hại một người đàn ông vào năm 1993.

Huỳnh Thiềm