Đó là đánh giá của Esther Newberg, đồng chủ tịch nhánh xuất bản của hãng ICM Partners, người đang chan chứa kỳ vọng với quyển hồi ký ra đời từ ngòi bút của ông Obama, theo trang tin Hollywood Reporter.

Ông Obama, 55 tuổi, đã bước vào Nhà Trắng với danh hiệu tác giả bán chạy nhất của Mỹ, nhờ vào quyển “Dreams of My Father”, diễn dịch: Những giấc mơ của cha tôi, xuất bản vào năm 1995.

Ngoài ông Obama, chỉ có 2 vị khác từng nhận được danh tiếng tương tự là Dwight D Eisenhower, tổng thống thứ 34 của Mỹ từ 1953-61, với quyển “Crusade Of Europe” (Cuộc thập tự chinh châu Âu) vào năm 1948, và đương kim tổng thống Donald Trump với cuốn “The Art of The Deal” (Nghệ thuật thỏa thuận), xuất bản vào năm 1987.

Sau khi rời Nhà Trắng, ông George W Bush nhận được 7 triệu USD cho hồi ký “Decision Points” (Những điểm quyết định) vào năm 2010, và ông Bill Clinton bỏ túi 15 triệu USD cho cuốn “My Life” (Cuộc sống của tôi) vào năm 2001.

Ông Bush và người tiền nhiệm Clinton bán được lần lượt 2,6 triệu và 2,2 triệu bản.

Sử gia về tổng thống của Đại học Princeton, Julian Zelizer cho hay không nghi ngờ gì doanh số từ cuốn hồi ký chưa chấp bút của ông Obama sẽ vượt xa hai vị trên.

Phi Yến