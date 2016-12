Ban chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 22.12 thông báo bà Kellyanne Conway đã được chọn làm cố vấn tổng thống, theo Politico cùng ngày.



Ông Trump cũng thông báo về quyết định này, nói rằng bà Conway là một cố vấn đáng tin cậy và là nhà chiến lược đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

"Bà ấy là người kiên cường và không ngừng ủng hộ kế hoạch của tôi, có những cách nhìn tuyệt vời về việc chuyển tải thông điệp một cách hiệu quả. Tôi hài lòng vì bà ấy sẽ là một phần trong đội ngũ cấp cao tại Cánh Tây (khu vực tại Nhà Trắng có phòng làm việc của tổng thống)", ông Trump tuyên bố.

Bà Conway từng là nhà thống kê và chiến lược chính trị. Bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử quản lý chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên thắng cử.

Với vai trò quản lý, bà Conway giúp định hình những thông điệp trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, đồng thời vạch ra kế hoạch để giành đa số phiếu đại cử tri.

Theo The Washington Post, trong vài tuần qua, bà Conway đã do dự về việc tham gia chính quyền của ông Trump với lý do áp lực công việc cao có thể chiếm hết thời gian của bà dành cho gia đình. Trong một hội nghị hồi tháng 11, bà nói rằng việc một người đã làm mẹ tham gia chính quyền là một ý tưởng cực kỳ tồi.

Tuy nhiên ông Trump được cho là rất muốn bà Conway giữ vị trí thân cận trong chính quyền của mình. Bà Conway ban đầu muốn làm phát ngôn viên Nhà Trắng, chức vụ thường xuyên xuất hiện trước công chúng nhất. Tuy nhiên với chức cố vấn tổng thống, bà Conway sẽ có vai trò bao quát hơn và cố vấn cho ông Trump về mọi vấn đề, cũng như giới thiệu những kế hoạch của chính quyền.

Trong thông điệp sau khi được đề cử, bà Conway cảm ơn tổng thống đắc cử vì "cơ hội tuyệt vời này". Bà nói thấy mình thật nhỏ bé và vinh dự khi đóng vai trò giúp đỡ cho việc chuyển tiếp những kế hoạch của ông Trump thành hành động và kết quả.

Bảo Vinh