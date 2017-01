Tổng thống đắc cử Donald Trump đến ngày 20.1 mới tuyên thệ nhậm chức, nhưng đã liệt kê hàng chục kế hoạch ông sẽ thực hiện trong ngày đầu tiên ở Nhà Trắng. Tuy vậy, giới quan sát nhận định ông Trump “nói dễ hơn làm”, theo AFP ngày 15.1.



“Ông Trump không thể bước vào Nhà Trắng và làm mọi thứ ông ấy muốn trong ngày đầu tiên. Trong nền dân chủ, không có CEO”, luật sư chuyên về di trú David Leopold cho AFP biết.

Hủy bỏ Obamacare

Tổng thống đắc cử Trump đã cam kết sẽ thảo luận với các lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Quốc hội về dự luật “hủy bỏ và thay thế” Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (gọi tắt là Obamacare, do ông Obama khởi xướng). Ban chuyển giao quyền lực của ông Trump còn nhấn mạnh ông sẽ ký các sắc lệnh hành pháp liên quan để hủy bỏ Obamacare.

Ông Trump gần đây bày tỏ kỳ vọng Quốc hội sẽ có hành động để hủy bỏ và thay thế Obamacare, mặc dù ông vẫn chưa công bố kế hoạch cụ thể để thay thế.

Trục xuất người nhập cư trái phép

Ông Trump từng tuyên bố sẽ ra lệnh trục xuất các tội phạm là người nhập cư vào Mỹ trái phép, tổng cộng khoảng 2 triệu người. “Trong ngày đầu tiên, giờ đầu tiên ở Nhà Trắng, những người này phải ra đi”, ông Trump từng tuyên bố với cử tri ở bang Arizona hồi tháng 8.2016.

Tuy nhiên ông Leopold lưu ý tiến trình trục xuất thực chất đang diễn ra bởi vì chính quyền Tổng thống Obama từng xem trục xuất tội phạm là một ưu tiên.

Ông Trump cũng từng khẳng định trong ngày đầu tiên làm tổng thống sẽ đưa ra dự luật về ngân sách cho dự án xây bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico để ngăn người nhập cư lậu. Gần đầy, ông Trump đề xuất Mỹ sẽ chi tiền xây dựng bức tường này trước và sau đó Mexico sẽ phải hoàn trả chi phí.

tin liên quan Ông Trump nói Mexico sẽ hoàn trả chi phí xây bức tường biên giới Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 6.1 tuyên bố Mexico sẽ hoàn trả chi phí xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn dân nhập cư lậu. Nhưng Ngoại trưởng Kerry lại bảo Mexico không phải trả tiền.

Vấn đề môi trường, năng lượng

Tổng thống đắc cử Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt cái ông gọi là sự xâm phạm của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ vào các ngành công nghiệp, bao gồm chính sách Kế hoạch Năng lượng sạch (do ông Obama khởi xướng) buộc các nhà máy điện phải cắt giảm khí thải carbon.

Ông Trump cam kết sẽ cho phép khai thác dầu mỏ, khí đốt, than và uranium trên các vùng đất liên bang, sau khi chính quyền Obama hồi tháng 6.2016 tạm ngừng cho thuê các vùng đất liên bang để khai thác than. Phó tổng thống đắc cử Mike Pence khẳng định ông Trump “sẽ chấm dứt cuộc chiến về than trong ngày đầu tiên”.

Ông Trump cũng đã bày tỏ ý định sẽ phê chuẩn dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada đến Mỹ ngay trong ngày đầu tiên ở Nhà Trắng. Chính quyền Obama trước đó đã ngăn chặn dự án này. Ông Trump còn tuyên bố sẽ ngay lập tức hủy bỏ việc chi hàng tỉ USD cho các chương trình chống biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc và dùng số tiền này để nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ việc bảo vệ môi trường.

Rút khỏi TPP

Bất chấp truyền thống ủng hộ tự do thương mại của chính đảng Cộng hòa, ông Trump tuyên bố rằng trong ngày đầu tiên làm tổng thống, Mỹ sẽ hủy bỏ hoặc tái đàm phán hai hiệp định thương mại: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA).

tin liên quan Mỹ đề phòng nguy cơ tấn công trong ngày ông Trump nhậm chức Mỹ cảnh giác trước nguy cơ các phần tử cực đoan dùng xe tải hoặc máy bay không người lái (UAV) để tấn công khủng bố trong ngày ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống (20.1).

Phúc Duy