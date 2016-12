Trong một tuyên bố ngày 24.12, ông Donald Trump cho biết đang giải thể quỹ từ thiện Trump nhằm tránh xảy ra xung đột lợi ích khi làm tổng thống, theo CNN cùng ngày.



Ông Trump nói rằng quỹ từ thiện của ông đã quyên góp cho những cựu binh, lực lượng hành pháp và trẻ em Mỹ trong nhiều năm. Dù giải thể quỹ này, nhưng ông tuyên bố sẽ theo đuổi việc thiện nguyện theo những cách khác. Theo hồ sơ thuế của quỹ, ông Trump không đóng góp cho quỹ từ năm 2008.

Tuyên bố là vậy, song ý định này có thể sẽ không được thực hiện do chưởng lý bang New York, ông Eric Schneiderman đang tiến hành điều tra quỹ từ thiện Trump vì không đăng ký với nhà chức trách bang. Việc điều tra còn tìm hiểu liệu ông Trump có dùng tiền từ thiện để giải quyết các tranh chấp pháp lý mà ông có liên quan trong thời gian qua hay không.

Người phát ngôn chưởng lý New York, bà Amy Spitalnick cho biết ông Trump không được quyền giải thể quỹ từ thiện này vì đang trong quá trình điều tra. Bà Spitalnick cũng nói rằng các hoạt động gây quỹ cũng đã bị hoãn lại.

Theo The New York Daily News, ông Trump đã đóng 2.500 USD tiền phạt cho Cơ quan thuế vụ Mỹ vì quỹ Trump từng chi một khoản tiền trái phép cho chưởng lý bang Florida năm 2013 khi chưởng lý này đang do dự về việc có nên điều tra cáo buộc Đại học Trump lừa đảo.

Trước đó, vào năm 2007, phu nhân ông Trump là bà Melania sử dụng 20.000 USD từ quỹ để mua bức tranh chân dung ông Trump do hoạ sĩ ký hoạ Michael Israel vẽ.

Quỹ từ thiện Trump được thành lập vào năm 1988. Trong bản kê thuế năm 2015, quỹ Trump có tổng tài sản là 1,12 triệu USD. Thông báo ngày 24.12 của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi con trai ông - Eric Trump cũng tuyên bố tương tự là sẽ giải thể quỹ Eric Trump nhằm ngăn chặn việc giới tài trợ giàu có tìm cách tiếp cận "Tổng thống Trump".

Cũng trong ngày 24.12, ông Trump nói sẽ thông báo những bước tiếp theo vào tháng tới để giải quyết chuyện kinh doanh nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích khi nhậm chức tổng thống, dù ông nhiều lần cho rằng không bắt buộc phải làm vậy.

