Ông Trump nghi ngờ cáo buộc Nga tấn công mạng

Cũng trong cuộc gặp giới phóng viên cuối năm, ông Donald Trump đã tỏ ra nghi ngờ về đánh giá của giới tình báo Mỹ đối với cáo buộc tin tặc Nga can thiệp cuộc bầu cử hôm 8.11.2016, theo tờ The New York Times. “Tôi biết nhiều về tấn công mạng. Rất khó tìm ra bằng chứng. Vì vậy có thể là ai khác làm”, ông nói. Nhà tỉ phú này còn nói rằng ông đã biết “những điều mà người khác không biết” về vụ tấn công mạng và sẽ tiết lộ chúng trong vài ngày tới.