Trong không khí căng thẳng và an ninh dày đặc, gần 47 triệu cử tri sẽ quyết định liệu sẽ ủng hộ ứng viên trung lập ủng hộ EU, hay chính khách lão luyện nhưng vai trĩu nặng những bê bối, hoặc người hâm mộ lãnh tụ Fidel Castro theo phe cực tả, hoặc chọn nữ tổng thống Pháp đầu tiên trong lịch sử, người luôn vận động đóng cửa biên giới và từ bỏ đồng euro.

Tổng cộng 11 ứng viên đang trên đường đua vào điện Elysse, theo Reuters ngày 23.4.

Khoảng 50.000 cảnh sát và 7.000 binh lính được triển khai bảo vệ khoảng 67.000 phòng phiếu mở cửa vào lúc 8 giờ địa phương (13 giờ VN), và dự kiến kết quả sớm nhất sẽ được công bố vào 20 giờ (1 giờ sáng 24.4 giờ VN).

Tuy nhiên, do tình trạng bất ổn như hiện tại, kết quả vòng 1 có thể trễ hơn bình thường, do các phòng phiếu vừa và nhỏ sẽ được mở thêm 1 giờ so với các kỳ bầu cử trước.

Kết quả tại Pháp sẽ được thế giới dõi theo trong tâm trạng lo âu, vì đây sẽ là dấu hiệu mới nhất cho thấy liệu xu hướng chủ nghĩa dân túy sẽ tiếp tục lên ngôi, theo sau vụ Anh bỏ phiếu rời EU (Brexit) và nước Mỹ đã chọn tỉ phú Donald Trump làm tổng thống, hay trào lưu này bắt đầu suy thoái?

"Địa chấn" sẽ nổ

Emmanuel Macron, 39 tuổi, chính khách mới toanh vừa thành lập đảng riêng (phong trào chính trị Tiến lên - EM) cách đây 1 năm, được xem là ứng viên sáng giá của vòng một và kế đến được cho sẽ đánh bại ứng viên Marine Le Pen của đảng Mặt trận Dân tộc trong đợt đối đầu tại vòng 2 của cuộc bầu cử vào ngày 7.5.

Nếu cả hai ứng viên trên đều lọt vào vòng trong, có thể nói đây là cuộc “địa chấn” làm rối loạn chính trường Pháp, vì vòng 2 sẽ là “sàn đấu” của đại diện hai đảng chính trị không thuộc về phe đa số luôn thay phiên lãnh đạo nước Pháp trong nhiều thập niên qua.

Tuy nhiên, vụ nổ súng trên đại lộ Champs Elysees vào ngày 20.4 một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về tình hình an ninh của nước Pháp ngay trước thềm bầu cử.

Hai ngày sau vụ nổ súng, tức hôm 22.4, cảnh sát đã bắt một người đàn ông cầm dao ở ga Gare du Nord tại Paris khiến một số hành khách bỏ chạy vì quá sợ hãi.

Người Pháp ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống Pháp từ ngày 22.4, một ngày trước vòng bầu cử tại Pháp.

Các cuộc khảo sát trước thời điểm bầu cử cho thấy gần 1/4 số cử tri vẫn chưa có quyết định chính thức sẽ chọn ai, do người Pháp vẫn quan ngại về việc làm và kinh tế hơn nguy cơ đến từ khủng bố.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng vụ nổ súng khiến một cảnh sát thiệt mạng có thể tác động đến quan điểm của cử tri, tạo nên lợi thế cho những ứng viên đang hô hào về vấn đề an ninh, như chủ tịch đảng Mặt trận Dân tộc Le Pen.

Phi Yến