Cuộc thi, do Đại sứ quán Úc và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức, tìm kiếm những mẫu thiết kế sáng tạo, phản ánh mối quan hệ hợp tác lâu dài và gần gũi giữa hai nước trong 45 năm qua.

Giải thưởng dành cho người thắng cuộc của cuộc thi là một chiếc IPad NEW 9.7 2017 (trị giá 10 triệu đồng) và một phiếu trị giá 10 triệu đồng để học tiếng Anh tại Hà Nội hoặc TP.HCM, theo thông cáo của Đại sứ quán Úc.



tin liên quan Úc thúc đẩy thủ tục nhận con nuôi nước ngoài với Việt Nam (TNO) Chính phủ Úc ngày 25.1 thông báo đang tiến hành đơn giản hóa thủ tục nhận con nuôi nước ngoài thông qua việc thiết lập chỉ một cơ quan quản lý đơn xin, đồng thời đang có những thỏa thuận mới với Việt Nam, Mỹ và Ba Lan.

Logo được yêu thích nhất dựa trên kết quả bình chọn từ các thành viên của trang Facebook "Australia in Vietnam" sẽ nhận được phiếu học tiếng Anh trị giá 5 triệu đồng. Mỗi chủ nhân của 10 logo tốt nhất, do Ban tổ chức lựa chọn, sẽ nhận được một bộ sách luyện IELTS, một mũ bảo hiểm kangaroo và một bằng khen do Đại sứ Úc ký tặng.