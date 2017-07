Trong ngày 8.7, lực lượng chính phủ Iraq đã tiêu diệt 35 tay súng IS đang tìm cách trốn chạy khỏi cứ đia phía tây thành cổ Mosul. Bộ Chỉ huy tác chiến chung Iraq (JOC) thông báo các tay súng này đã cố xâm nhập từ phía tây, vượt qua sông Tigris để tới khu phía đông.

Hiện IS chỉ còn kiểm soát khoảng 1 km vuông lãnh thổ ở phía tây Mosul, tuy nhiên chúng dùng dân thường làm lá chắn sống nên quân đội không thể sử dụng máy bay oanh kích.

Dù vậy, JOC lạc quan việc giải phóng hoàn toàn Mosul đã cận kề, thậm chí chỉ trong ít giờ đồng hồ nữa có thể quét sạch tổ chức cực đoan IS.

tin liên quan Iraq giải phóng hoàn toàn Mosul khỏi IS Bộ Quốc phòng Iraq ngày 29.6 thông báo đã giành lại quyền kiểm soát TP.Mosul từ các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Chiến dịch giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ 2 tại Iraq, bắt đầu từ tháng 10.2016. Đây được xem là "thủ phủ" của IS ở Iraq, bị chiếm đóng từ tháng 7.2014. Cũng tại thành phố này, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu xuất hiện ở đền al-Nuri và tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Tuy nhiên ngôi đền đã bị IS phá hủy hồi tháng 6, động thái được giới phân tích nhận định là sự thừa nhận thất bại.

Ngọc Mai