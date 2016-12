Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 25.12 bày tỏ “vô cùng đau buồn” về vụ máy bay Nga gặp nạn khi đang trên đường đến nước này biểu diễn. “Với lòng thương tiếc vô cùng, chúng tôi đón nhận tin về vụ rơi chiếc Tu-154 của Nga. Những người bạn của chúng tôi ở đó, những người bạn đang định chia sẻ với chúng tôi và người dân Aleppo niềm vui chiến thắng và những ngày lễ”, Reuters dẫn lời ông phát biểu. Nhà lãnh đạo này cũng tuyên bố cuộc chiến chống lực lượng nổi dậy sẽ không bị ảnh hưởng. Trong thông điệp chia buồn gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông al-Assad nói 2 nước là đối tác trong “cuộc chiến đặt nền tảng cho ổn định, an ninh và hòa bình” ở Syria. Cùng ngày, lãnh đạo và quan chức nhiều nước gửi lời chia buồn đến Nga về vụ tai nạn, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft và Bộ Ngoại giao Iran. Nhiều người dân Ukraine, nước đang có quan hệ căng thẳng với Nga, cũng đến đặt hoa và nến gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kiev để tưởng niệm các nạn nhân, theo Đài RT. Trong một diễn biến khác, Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga thông báo tạm dừng vận hành tất cả máy bay dân dụng Sukhoi Superjet 100 sau khi phát hiện hiện tượng “mỏi kim loại” (thường xuất hiện sau thời gian dài sử dụng) ở phần cánh đuôi máy bay, theo tờ The New York Times. Hãng Sukhoi cũng cho biết đang kiểm tra toàn bộ máy bay Superjet 100 để đảm bảo an toàn dù lỗi này không thể khiến máy bay rơi. Vì lý do này, Hãng hàng không Aeroflot hôm 24.12 đã phải hủy 21 chuyến bay nội địa phục vụ dịp lễ. Minh Phương