Thời điểm xảy ra vụ việc, có rất nhiều người dân địa phương lẫn du khách đang đi mua sắm, vui chơi tại khu chợ Giáng sinh nằm ở quảng trường Breitscheidplatz thuộc Berlin.

Nghi phạm là người nhập cư





Chưa có thông tin người Việt bị ảnh hưởng Ngày 20.12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Hải Bình nêu rõ: “VN chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công vào thường dân vô tội”. Ông cho biết thêm: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán VN tại Đức đã khẩn trương liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại, các hội người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Đức để tìm hiểu thông tin. Cho đến nay, chưa có thông tin người VN bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Đại sứ quán VN tại Đức đã mở đường dây nóng +491625391500 ứng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin và có thể kịp thời hỗ trợ”.





Hình ảnh trên truyền hình hôm qua 20.12 cho thấy khung cảnh ngổn ngang tại Breitscheidplatz. Chiếc xe tải hạng nặng chở khoảng 25 tấn thép án ngữ ngay giữa lối đi bộ của khu chợ với kính trước bị vỡ và đầu xe móp méo. Hình ảnh trên truyền hình hôm qua 20.12 cho thấy khung cảnh ngổn ngang tại Breitscheidplatz. Chiếc xe tải hạng nặng chở khoảng 25 tấn thép án ngữ ngay giữa lối đi bộ của khu chợ với kính trước bị vỡ và đầu xe móp méo.

CNN dẫn lời một nhân chứng tên Emma Rushton bàng hoàng kể lại cô thấy rất rõ chiếc xe tải điên cuồng lao vào đám đông với vận tốc khoảng 60 km/giờ. “Đó không thể là tai nạn được. Tôi tận mắt thấy hàng chục người nằm la liệt trên mặt đất, thân thể đầy máu sau khi xe tải lao qua”, cô Rushton cho hay. Trisha O’Neill, một du khách người Áo may mắn sống sót, cho biết cô chỉ đứng cách chiếc xe chừng vài mét. “Ai cũng hoảng loạn, la hét bỏ chạy tìm chỗ trốn. Đến khi chiếc xe dừng lại một lúc thì mọi người mới dám đến giúp những người bị thương”, cô O’Neill kể.

Tờ Bild dẫn lời cảnh sát cho hay họ đã bắt giữ một người đàn ông nghi là lái xe tải tại vị trí cách hiện trường khoảng 2 km. Phát biểu trong cuộc họp báo khẩn cấp ngày 20.12, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố: “Chúng tôi cho rằng đây là vụ tấn công khủng bố và sẽ điều tra xem nghi phạm có phải là người tị nạn hay không”. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere thì cho biết nhiều khả năng nghi phạm là người tị nạn gốc Pakistan. Thông tin này phù hợp với tiết lộ của một số quan chức giấu tên nói nghi phạm mang quốc tịch Pakistan, 23 tuổi, đến Đức xin tị nạn từ cuối năm 2015. Người này từng có tên trong hồ sơ của cảnh sát vì một số tội vặt nhưng không có dấu hiệu dính líu tới khủng bố. Đến tối qua, Đài CNN dẫn lời cảnh sát Đức nói rằng nghi phạm bị bắt không phải là người trực tiếp lái xe tải. Thủ phạm thực sự có thể còn đang lẩn trốn.

Sáng cùng ngày, lực lượng đặc nhiệm Đức đã ập vào một khu nhà của người tị nạn tại sân bay cũ Tempelhof ở Berlin, nơi nghi phạm đăng ký tạm trú, theo tờ Die Welt. Cảnh sát cũng tiến hành khám xét xe tải, thuộc một công ty vận chuyển ở Ba Lan, và phát hiện một thi thể. Nạn nhân được xác định là tài xế xe tải người Ba Lan và đã bị sát hại để cướp xe. Đài TVN 24 dẫn lời ông Ariel Zurawski, chủ hãng xe, cho biết tài xế bị sát hại đã được giao vận chuyển thép từ Ba Lan đến Đức trong sáng 19.12.

Bàn tay IS ?

Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ tấn công muốn sát hại nhiều người nhất có thể, vì sau khi tông vào những nạn nhân đầu tiên hắn ta tiếp tục lao xe thêm khoảng 25 m dọc khu chợ. Hiện chưa có nhóm nào công khai nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, tờ The Washington Times dẫn các nguồn tin an ninh cho biết nhiều tài khoản mạng xã hội được cho là của các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công. Giới quan sát cảnh báo vụ việc sẽ càng khiến làn sóng phản đối chính sách tiếp nhận người tị nạn của chính quyền Thủ tướng Merkel tăng dâng cao và sẽ tiếp tục khiến EU thêm chia rẽ về vấn đề nhập cư và tị nạn.

Trước đó, IS đã nhận trách nhiệm vụ lao xe tải khiến 84 người thiệt mạng ở TP.Nice của Pháp tháng 7. Hôm qua, Pháp và Áo trong ngày 20.12 nhanh chóng tăng cường lực lượng cảnh sát tại các khu chợ Giáng sinh và nơi công cộng. Thụy Sĩ cũng trong tình trạng báo động sau vụ nổ súng trong đền thờ Hồi giáo ở TP.Zurich làm ít nhất 3 người bị thương. Thủ phạm vẫn đang lẩn trốn và nhà chức trách cho biết còn quá sớm để xác định liệu vụ này có liên quan tới vụ tấn công tại Berlin hay không.

Nhân chứng bí mật bám theo nghi phạm Tờ Mirror dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết họ bắt được nghi phạm một phần nhờ có một nhân chứng đã bí mật theo dõi khi kẻ này rời xe tải để trốn khỏi hiện trường. Cụ thể, khi nhìn thấy người đàn ông có dấu hiệu đáng nghi bên ngoài nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm, cách hiện trường khoảng 130 m, nhân chứng được giấu tên vừa bí mật bám theo suốt quãng đường khoảng 2 km vừa thông báo vị trí cho cảnh sát qua điện thoại. Phát ngôn viên cảnh sát Winfrid Wenzel xác nhận họ được cập nhật thông tin từ nhân chứng bám theo nghi phạm với “khoảng cách an toàn” và cuối cùng bắt được nghi phạm gần tượng đài Cột chiến thắng.



Huỳnh Thiềm