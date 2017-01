Cụ Craton vào đại học năm 1962. Không lâu sau, cụ ly hôn và phải bỏ học để tập trung nuôi dạy các con. Mất hơn nửa thế kỷ, cuối cùng cụ đã có được tấm bằng đại học ngành ngữ văn Anh nhờ chương trình đào tạo trực tuyến của Đại học Nam New Hampshire.

Do cụ Craton, hiện ở bang Hawaii, không thể đến bang New Hampshire để lãnh bằng nên một buổi lễ tốt nghiệp “bỏ túi” đã được thu xếp ngay tại nhà với sự tham dự của Chủ tịch Đại học Nam New Hampshire Paul LeBlanc. Cụ bà “ham học” vẫn chưa muốn dừng lại và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực lấy bằng thạc sĩ.

“Thật tuyệt vời khi được tốt nghiệp, hoàn thành một phần của cuộc đời. Nhưng tôi thấy mình vẫn còn trong cuộc hành trình. Tôi còn phải học nhiều hơn”, ABC News dẫn lời cụ phát biểu.

tin liên quan Vào lại tù để... đi học Các nhân viên quản giáo ở trại giam Béthune (miền bắc Pháp) hết sức ngạc nhiên khi anh Alexandre Dilmi đến trình diện, khai báo rằng đã trốn tù 17 tháng qua và giờ muốn “được” giam giữ tại đây.

Quyên Quân