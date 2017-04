Đây được xem là thắng lợi chính trị lớn nhất của Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức ngày 20.1. Ông Gorsuch là người do Tổng thống Trump đề cử.

Dù vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ, ông Gorsuch đã được Thượng viện phê chuẩn vào ngày 7.4, trở thành thẩm phán tối cao có nhiệm kỳ suốt đời. Ông Gorsuch (49 tuổi) là thẩm phán tối cao trẻ nhất của Mỹ trong vòng 25 năm qua.

Từ đây, Tòa án tối cao Mỹ có đủ 9 thẩm phán sau hơn một năm kể từ khi ông Antonin Scalia qua đời. Với sự tham gia của ông Gorsuch, Tòa tối cao sẽ có 4 thẩm phán tự do và 5 vị bảo thủ. Điều này sẽ có tác động lớn trong việc quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Mỹ, bao gồm kiểm soát súng đạn, quyền lực tổng thống, án tử hình...

tin liên quan Thượng viện Mỹ kích hoạt 'lựa chọn hạt nhân' để bầu thẩm phán tối cao Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hoà kiểm soát đã kích hoạt "lựa chọn hạt nhân" - nhằm phê chuẩn ứng viên thẩm phán tối cao với đa số phiếu thông thường sau sự cản trở của đảng Dân chủ.

Phát biểu tại Vườn Hồng trong buổi tuyên thệ nhậm chức của ông Gorsuch, Tổng thống Trump nói: "Ông ấy sẽ quyết định các vấn đề không phải dựa trên ý thích cá nhân mà là sự công bằng và khách quan theo luật".

Ông Trump cũng dành lời cảm ơn cho lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đã giúp sức để việc phê chuẩn ông Gorsuch thành công. Với việc kích hoạt "lựa chọn hạt nhân" để tiến hành bỏ phiếu theo cơ chế đa số thông thường (quá bán), phe Cộng hòa do ông McConnell lãnh đạo đã chấm dứt nỗ lực của phe Dân chủ nhằm chặn việc phê chuẩn ông Gorsuch. Hồi năm 2016, Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã từ chối xem xét ứng viên Merrick Garland do tổng thống khi đó là ông Barack Obama đề cử làm thẩm phán tối cao.

Ngọc Mai