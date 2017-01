Các quốc gia châu Đại Dương là những nơi đầu tiên trên thế giới bước sang năm 2017. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy hàng chục ngàn người tập trung về tòa tháp Sky Tower ở trung tâm thành phố Auckland của New Zealand để chứng kiến màn pháo hoa đầy màu sắc kéo dài 5 phút 20 giây với 500 kg pháo hoa được sử dụng, theo Reuters.

Theo sau New Zealand, Úc mừng năm mới còn hoành tráng hơn khi khoảng 1,5 triệu người đổ về khu vực nhà hát con sò và cầu cảng Sydney nổi tiếng để đắm mình trong không khí rạo rực của thời khắc chuyển giao. Chính quyền Sydney, thành phố lớn nhất của Úc, đã sử dụng 7 tấn pháo hoa với khoảng 2.000 hiệu ứng, tạo nên những hình ảnh rực rỡ cả một vùng trời.



Sau châu Đại Dương, châu Á cũng tưng bừng đón chào năm mới với nhiều hoạt động như pháo hoa tại Nhật Bản, Hàn Quốc và những màn ca vũ ngay từ sáng 31.12.2016 ở Indonesia...

Theo Hãng tin DPA, Thái Lan không bắn pháo hoa như mọi năm do nước này đang trong giai đoạn để tang cố quốc vương Bhumibol Adulyadej, qua đời hồi tháng 10. Thay vào đó, người dân tập trung cùng ca vang bài hát mừng năm mới do ông sáng tác, còn quốc vương Maha Vajiralongkorn phát thông điệp kêu gọi người dân đoàn kết.

Tại Mỹ, phải đến trưa nay (giờ Việt Nam), nước này mới bước sang năm mới nhưng Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gửi lời chúc mừng sớm đúng theo “phong cách Trump” trên Twitter: “Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người, kể cả nhiều kẻ thù của tôi và những người đã đấu với tôi rồi thất bại thê thảm”.

Bên cạnh đó, nguy cơ khủng bố vẫn chực chờ trong dịp lễ hội, nhất là sau nhiều vụ tấn công gần đây nên các nước cũng thắt chặt an ninh tối đa để bảo đảm một đêm giao thừa hạnh phúc và bình yên. Theo Hãng tin AAP, chính quyền Sydney, Úc bố trí khoảng 2.000 cảnh sát tuần tra đồng thời sử dụng xe tải làm lá chắn an ninh tại khu vực bắn pháo hoa.

Tại New York (Mỹ), 7.000 cảnh sát được triển khai khắp thành phố trong khi 65 xe tải hạng nặng chở cát đậu quanh quảng trường Thời đại. Đức vừa phải hứng chịu vụ tấn công đẫm máu làm 12 người chết tại thủ đô Berlin ngay trước Giáng sinh nên chính quyền điều động lực lượng đặc nhiệm dày đặc các địa điểm công cộng. thành phố Cologne của nước này thì triển khai 1.800 cảnh sát tuần tra và lắp đặt thêm máy quay an ninh tại những nơi công cộng, nhằm ngăn chặn các vụ tấn công tình dục và cướp bóc nhằm vào phụ nữ như từng xảy ra trong đêm giao thừa hồi năm ngoái.

Thủ đô London của Anh có tới 3.000 cảnh sát túc trực khắp nơi, còn Pháp huy động lực lượng hùng hậu lên đến gần 100.000 cảnh sát, binh sĩ tuần tra khắp cả nước. An ninh ở thủ đô Rome của Ý cũng được thắt chặt với lực lượng an ninh, bao gồm cả lính bắn tỉa, cùng xe bọc thép xuất hiện dày đặc, theo AFP. Nga cũng hết sức cẩn trọng khi điều hơn 15.000 nhân viên an ninh tại thủ đô Moscow.

Danh Toại