Sự hòa giải nhanh chóng này đáng được chú ý ở chỗ nguyên nhân khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng trong thời gian qua chưa hề được khắc phục. Vì thế, nó mang tính tình thế và sách lược chứ chưa thể bền vững lâu dài.

Hồi ấy, Thổ Nhĩ Kỳ tự ý đưa quân vào Iraq và không chịu rút về sau khi bị chính phủ và quốc hội Iraq phản đối. Quan hệ song phương căng thẳng đến mức hai bên triệu hồi đại sứ về nước, gần như ngưng trệ mọi mối quan hệ hợp tác. Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là phân rẽ Iraq với Iran và không để vùng người Kurd kiểm soát ở Iraq trở thành miền đất thánh cho người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ chống chính phủ và ly khai.

Trong khi đó, chính phủ Iraq lại cần Thổ Nhĩ Kỳ cho việc đảm bảo an ninh, trước mắt là giúp đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và sau này là giúp Iraq có được môi trường an ninh khu vực yên ổn và thuận lợi nhất.

Hai bên hòa giải bởi thời cuộc hiện tại bắt buộc họ phải hòa giải với nhau. Chứ thật ra ở bên trong, Ankara chưa hết hoài nghi việc phía Iraq hậu thuẫn người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ và thiên lệch hẳn về phía Iran. Còn Iraq cũng chưa nguôi lo ngại về mưu đồ của Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ nội bộ Iraq và gây dựng khu vực ảnh hưởng riêng trên lãnh thổ Iraq.

Bằng sự hòa giải này, Thổ Nhĩ Kỳ về cơ bản hoàn tất được việc gây dựng vị thế mới ở khu vực, với việc bình thường hóa quan hệ với Israel và Nga, với việc vừa hợp tác vừa ganh đua với Iran và với vai trò cùng quyết định ở Syria cũng như từ nay có thể tập trung vào những vướng mắc ở Syria.

Thảo Nguyên