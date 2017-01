Tổ chức Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã triển khai lực lượng quân sự hỗn hợp để can thiệp vào Gambia. Dù với lý do gì và dựa trên cơ sở pháp lý quốc tế nào thì chiến dịch này vẫn là sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của một quốc gia. Cho nên mới nói là đối với châu Phi và ECOWAS, thời khắc quyết định sắp đến.



ECOWAS quyết định như trên sau khi Tổng thống Gambia Yahya Jammeh thất cử trong cuộc bỏ phiếu đầu tháng 12.2016 nhưng không chịu rời ghế. ECOWAS đã ra tối hậu thư nhưng ông Jammeh vẫn bất chấp. Tổ chức này hiện buộc phải vào cuộc lật đổ ông Jammeh và giúp Tổng thống dân cử Adama Barrow cầm quyền. Nếu nói mà không làm, ra tối hậu thư mà không có tác dụng thì thử hỏi còn ai sẵn sàng tin và nghe theo ECOWAS nữa.

Ông Jammeh hiện bị cô lập gần như hoàn toàn ở châu Phi lẫn trên thế giới và hoàn toàn không có cơ hội tại vị nếu ECOWAS ra tay. Quân đội Gambia với vỏn vẹn 900 binh sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ của liên quân đa quốc gia. Lãnh đạo hiện tại của các thành viên ECOWAS đều là thủ lĩnh phe đối lập được dân bầu làm tổng thống nên chắc họ sẽ không dung tha cho ông Jammeh.

Châu Phi đang chứng kiến cuộc đối đầu giữa nguyện vọng của người dân và chính thể bị coi là độc tài cũng như việc một tổ chức khu vực can thiệp vào chuyện quyền lực của quốc gia. Tiền lệ này có tác động răn đe rất lớn.

Thảo Nguyên