Cuộc diễn tập trên do Hội đồng chính quyền đô thị Washington tổ chức. Đây cũng là cuộc diễn tập đầu tiên ở thủ đô Mỹ mô phỏng một vụ tấn công nhằm vào nhiều địa điểm khác nhau và quy tụ nhiều nhóm thủ phạm khác nhau.

Cuộc diễn tập bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng (giờ địa phương) và kéo dài đến trưa, diễn ra tại 6 địa điểm bao gồm Washington và các khu vực ngoại ô lân cận ở bang Maryland và Bắc Virginia. Cùng với các nhân viên ứng phó tình trạng khẩn cấp, những người tình nguyện cũng sẽ tham gia đóng vai nạn nhân.

Để tránh gây xáo động, Hội đồng chính quyền đô thị Washington đã thông báo kế hoạch diễn tập cho người dân tại các khu vực diễn ra hoạt động này.

“Mục tiêu của cuộc diễn tập là nhằm đảm bảo sự sẵn sàng. Điều chúng tôi không muốn là tác dụng phụ gây lo ngại và sợ hãi do các hoạt động liên quan đến cuộc diễn tập”, ông Scott Boggs, quan chức phụ trách an ninh nội địa và an toàn công cộng thuộc Hội đồng chính quyền Washington, nói với Newsweek hôm 25.4.

tin liên quan Chiến tranh giữa Paris Cả nước Pháp bàng hoàng sau chuỗi tấn công liên hoàn vào tối 13.11 (rạng sáng 14.11, giờ Việt Nam) tại thủ đô Paris, làm ít nhất 128 người thiệt mạng và 180 người bị thương. Theo ông Boggs, cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch gần một năm, và không phải là phản ứng đối với bất kỳ mối đe dọa quốc tế nào. Thay vào đó, cuộc diễn tập được thiết kế nhằm ứng phó các cuộc tấn công khủng bố như đã xảy ra ở Paris hồi năm 2015, với hàng loạt vụ đánh bom và nổ súng tại các quán cà phê, nhà hàng và nhà hát Bataclan. Tổng cộng 130 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do những phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành. Theo ông Boggs, cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch gần một năm, và không phải là phản ứng đối với bất kỳ mối đe dọa quốc tế nào. Thay vào đó, cuộc diễn tập được thiết kế nhằm ứng phó các cuộc tấn công khủng bố như đã xảy ra ở Paris hồi năm 2015, với hàng loạt vụ đánh bom và nổ súng tại các quán cà phê, nhà hàng và nhà hát Bataclan. Tổng cộng 130 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do những phần tử ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành.

“Đây chỉ là một cơ hội nữa để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng và lên kế hoạch phù hợp nhằm đối phó một cuộc tấn công khủng bố liên hoàn”, ông Boggs nhấn mạnh.

Trùng Quang