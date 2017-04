Chưa biết đề nghị của bà May có được quốc hội chấp nhận hay không bởi đảng Bảo thủ của bà hiện không có đủ đa số 2/3 cần thiết. Nhưng dù có thế nào thì đề nghị này cũng là cú đòn hiểm về chính trị của nữ thủ tướng.

Một năm trước đây, bà May lên cầm quyền sau khi người tiền nhiệm từ chức chứ không phải nhờ lá phiếu bầu của cử tri. Vì thế, bà bị mang tiếng là lên nắm quyền qua “cửa sau” chứ không có được sự ủy thác quyền lực của cử tri. Việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) đã được bà May chính thức đề nghị với EU nhưng trong quốc hội Anh không có sự đồng thuận quan điểm và vì thế làm suy yếu vị thế của bà May trong đàm phán với EU về Brexit. Quốc hội lại vừa được tòa án tối cao trao quyền phê chuẩn hay phủ quyết kết quả đàm phán. Thời gian đàm phán được EU ấn định 2 năm và việc gia hạn vô cùng khó khăn trong khi nhiệm kỳ của quốc hội hiện tại còn những 3 năm. Kết quả thăm dò dư luận hiện tại ở Anh cho thấy đảng Bảo thủ hiện bỏ xa Công đảng. Cho nên bà May tung đòn này để buộc quốc hội phải ủng hộ mình. Nếu tổng tuyển cử mới thì đảng Bảo thủ chắc thắng và sẽ ủng hộ chứ không gây khó cho bà May. Nếu phe đối lập không chấp nhận tổng tuyển cử mới thì sẽ bị coi là cản trở việc thực hiện ý nguyện của cử tri muốn có Brexit. Bà May có thể trút bỏ được mọi tai tiếng và củng cố được vị thế quyền lực của mình.