Chuyến thăm Nhà Trắng ngày 27.1 của Thủ tướng Anh, bà Theresa May được coi là sự kiện nhằm làm mới lại mối quan hệ giữa 2 nước. Tổng thống Donald Trump cũng tỏ ra rất hoan nghênh và có những biểu hiện thể hiện sự thân tình khi dắt tay bà May dạo bước tại Nhà Trắng.



Tổng thống Trump khẳng định mối quan hệ đặc biệt nhất với nước Anh, đồng thời cam kết sự ủng hộ lâu dài với London, theo AP. Ông coi việc nước Anh rời khỏi EU (Brexit) là điều tuyệt vời và sẽ giúp đất nước tự khẳng định đặc trưng riêng.

Thủ tướng May cũng được cho là tranh thủ chuyến thăm này để tìm kiếm một thoả thuận thương mại với Mỹ thời kỳ hậu Brexit. Tuy nhiên, ông Trump lại đưa bà May vào thế khó xử khi cho rằng cuộc trưng cầu dân ý về Brexit chứng tỏ thành công của ông trong việc chỉ trích EU, trong khi bà May vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của EU dù nước Anh rời đi.

tin liên quan Bà Theresa May sẽ ‘xông đất’ Nhà Trắng Washington ngày 21.1 xác nhận Thủ tướng Anh Theresa May sẽ trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên hội kiến tân tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng.

Bên cạnh đó, ông Trump không đưa ra cam kết chính thức nào về việc sẽ đàm phán một thoả thuận thương mại tự do với Anh mà chỉ hứa sẽ hợp tác chặt chẽ, tăng cường mối quan hệ song phương, thương mại và đối ngoại, theo AFP.

Trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Trump tỏ ra kín tiếng về các vấn đề được bàn thảo trong cuộc họp riêng trước đó, nhưng Thủ tướng May tiết lộ rằng cả hai đã "tái khẳng định cam kết không lay chuyển đối với NATO". Bà May nói ông Trump đã xác nhận "100% đứng sau NATO", theo The Guardian.

Bà May nói thấu hiểu lo ngại của ông Trump về NATO và sẽ thuyết phục các nước thành viên đáp ứng mức chi tiêu quân sự bằng 2% GDP để cùng chia sẻ gánh nặng.

Về vấn đề trừng phạt Nga, ông Trump và bà May có sự khác biệt khi tổng thống Mỹ tuyên bố còn quá sớm để bàn về chuyện này và mong muốn có mối quan hệ "tuyệt vời" với Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, Thủ tướng May ủng hộ kế hoạch tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Bảo Vinh