Thủ tướng Abadi nói rằng thất bại tại Mosul sẽ đánh dấu sự sụp đổ của nhà nước khủng bố mà IS đã tuyên bố sáng lập ngay tại thành phố này.

Ông Abadi đến Mosul từ ngày 9.7 tuy nhiên giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở một vùng nhỏ thuộc khu thành cổ do vài chục tay súng IS cố thủ, theo BBC.

Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận Mosul hiện đã được kiểm soát. Trung tướng Stephen Townsend, tổng chỉ huy chiến dịch Inherent Resolve của quân đội Mỹ chúc mừng Thủ tướng và quân đội Iraq với "chiến thắng lịch sử chống kẻ thù ma quỷ và tàn bạo".