Cụ thể, tờ The Global New Light Of Myanmar ngày 18.4 đưa tin 1.200 vụ phạm tội, như gây tai nạn giao thông, trộm cắp, bạo lực và đọ súng, xảy ra trong những ngày tết ở Myanmar, khiến 285 người chết và 1.073 người bị thương. So với dịp tết năm ngoái, số vụ phạm tội cao hơn 233 vụ và số người chết tăng thêm 13. Tương tự, trong 5 ngày tết ở Thái Lan có ít nhất 2.985 vụ tai nạn giao thông, khiến 283 người chết và 3.087 người bị thương, theo tờ The Nation. Số người chết giảm gần 17% so với dịp tết năm ngoái, nhưng số người bị thương và số vụ tai nạn tăng. Dịp tết năm ngoái có 2.724 vụ tai nạn giao thông, khiến 338 người chết và 2.891 bị thương. Trong khi đó, số vụ tai nạn giao thông vào những ngày tết ở Campuchia thấp hơn, 95 vụ, giảm 2 vụ so với năm 2016, theo tờ The Cambodia Daily. Số người chết là 43, giảm 4 so với năm trước.



Phần lớn các vụ tai nạn xảy ra là do người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ hoặc say rượu.

Minh Trung