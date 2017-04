Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã đưa ra thông báo trên khi đang ở thăm Indonesia vào ngày 20.4, theo Reuters. Cụ thể, sau cuộc gặp mặt với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại thủ đô Jakarta, ông Pence thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN và Hội nghị Đông Á tại Philippines cũng như Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2017) diễn ra tại TP.Đà Nẵng vào đầu tháng 11.

Ông Pence cho biết thêm chính quyền của Tổng thống Trump sẽ bàn thảo với ASEAN về các vấn đề an ninh, thương mại cũng như tự do hàng hải tại Biển Đông. Phó tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, theo tờ The New York Times. Việc Tổng thống Trump tham dự các hội nghị là tín hiệu cho “sự cam kết vững chắc và không lay chuyển của chúng tôi đối với việc gầy dựng thêm nữa các nền tảng mạnh mẽ mà chúng ta đã có”, ông Pence phát biểu.

Theo giới quan sát, việc Tổng thống Trump quyết định tham dự đầy đủ các hội nghị trên có thể là tín hiệu cho thấy Washington đang tìm cách trấn an các nước ở Đông Nam Á rằng Mỹ sẽ không quay lưng với các nước trong khối.

Kể từ khi ông Trump lên làm tổng thống hồi đầu năm, chính sách của Mỹ đối với ASEAN trở nên không rõ ràng. Khác với chính sách xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của người tiền nhiệm Barack Obama, Tổng thống Trump trong những tháng đầu nhậm chức đã luôn nhấn mạnh khẩu hiệu “Nước Mỹ trước hết”, đồng thời rút lui khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông Trump cũng đã ban hành hàng loạt sắc lệnh làm xấu đi mối quan hệ với nhiều nước ở Đông Nam Á như tạm cấm công dân một số nước có đông dân Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, khiến Indonesia và Malaysia hết sức lo ngại.

Do vậy, chuyến thăm của Phó tổng thống Pence tới Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta kể trên được cho là cơ hội để chuyển tải sự ủng hộ của chính quyền Trump về một trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy ổn định, hội nhập kinh tế và môi trường an ninh thuận lợi trong khu vực.

Danh Toại - TTXVN