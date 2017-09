Reuters ngày 27.9 dẫn phát biểu của Tổng thống Trump cho biết việc dùng vũ lực với Triều Tiên không phải là lựa chọn đầu tiên của Washington nhằm đối phó với chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi đã hoàn toàn chuẩn bị xong cho lựa chọn thứ hai và nếu áp dụng lựa chọn này thì hậu quả là Triều Tiên sẽ bị tàn phá. Đó là lựa chọn quân sự và nếu chúng tôi phải chọn thì chúng tôi sẽ áp dụng”, ông tuyên bố.

Các phát ngôn gay gắt gần đây giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khiến giới quan sát lo ngại rằng tính toán sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

Dù căng thẳng leo thang nhưng Tướng Joseph Dunford, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho rằng Triều Tiên chưa có biểu hiện quân sự nào nhằm gia tăng mối đe dọa. Điều này trái với tuyên bố của một quan chức Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang tăng cường phòng vệ ở bờ đông.

Một quan chức Mỹ cho biết hình ảnh vệ tinh thể hiện một vài máy bay quân sự của Triều Tiên di chuyển đến khu vực này. Tuy nhiên, Mỹ không thay đổi đánh giá về tình hình quân sự Triều Tiên chỉ vì điều này.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với 26 cá nhân và 9 ngân hàng Triều Tiên, trong đó có ngân hàng liên hệ với Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 28.9 để gặp các quan chức cấp cao bàn về khủng hoảng Triều Tiên và các vấn đề thương mại.

Theo Reuters, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn than từ Triều Tiên trong tháng 8 dù trước đó tuyên bố dừng nhập khẩu than từ nước này sau lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng.