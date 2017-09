Theo thông cáo ngày 29.9 của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện chuyến công du châu Á để tham dự đợt hội nghị cấp cao ASEAN cũng như Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).



Các điểm đến của phái đoàn Mỹ trong khuôn khổ chuyến công du gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Trung Quốc.

tin liên quan Tàu sân bay Mỹ sẽ thăm Việt Nam Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ được làm sâu sắc hơn nhằm phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện song phương. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ sẽ dự một loạt cuộc gặp song phương, đa phương nhằm tiếp tục thể hiện cam kết của nước này với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Nội dung thảo luận sẽ xoay quanh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và ổn định, trong đó có tự do thương mại một cách bình đẳng, đối với sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ.



Vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên cũng là một trọng tâm trong chương trình nghị sự lần này.



Trước đó, Reuters dẫn lời Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nêu rõ Tổng thống Trump sẽ tham dự những hội nghị quan trọng tại khu vực trong tháng 11 và dự kiến thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN trong lĩnh vực thương mại, an ninh và tự do hàng hải, trong đó có tự do hàng hải ở Biển Đông.

Trọng Kha