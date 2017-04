Thông tin này do một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc tiết lộ với hãng tin Yonhap. Nguồn tin nói rõ cuộc tập trận diễn ra bên ngoài thành phố Wonsan, phía đông Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng được cho đã có mặt tại cuộc tập trận, theo nguồn tin.

Cũng trong ngày 25.4, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo rằng nếu Mỹ và các đồng minh tấn công phủ đầu nước này, Bình Nhưỡng sẽ trừng phạt "một cách tàn nhẫn nhất" mà không thông báo trước.

Cũng trong ngày 25.4, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo rằng nếu Mỹ và các đồng minh tấn công phủ đầu nước này, Bình Nhưỡng sẽ trừng phạt "một cách tàn nhẫn nhất" mà không thông báo trước.

tin liên quan Triều Tiên cảnh báo Trung Quốc về hậu quả thảm khốc? Truyền thông Triều Tiên vừa đăng bài bình luận được cho là nhằm chỉ trích Trung Quốc và cảnh báo về "hậu quả thảm khốc" trong quan hệ song phương. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh có suy đoán Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa để đánh dấu 85 năm thành lập lực lượng vũ trang vào hôm nay 25.4.

Một số quan chức Hàn Quốc hôm 24.4 bình luận với tờ The Korea Times rằng Bình Nhưỡng không thể có động thái mang tính khiêu khích ít nhất cho đến hết tháng 4, vì Mỹ đã có cảnh báo đáp trả bằng hành động quân sự và Trung Quốc dọa cắt giảm cung cấp dầu cho Triều Tiên.

“Tình hình hiện nay không có lợi cho Triều Tiên”, một quan chức Hàn Quốc nhận định, cho rằng Bình Nhưỡng chỉ có thể đưa ra cảnh báo chiến tranh để đáp trả những động thái của Mỹ. Một quan chức khác thì cho rằng cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ mang tên Foal Eagle (tạm dịch:Đại bàng non) đang diễn ra là lý do khiến Triều Tiên chưa có hành động khiêu khích đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo The Korea Times. Mỹ đã điều khoảng 3.600 quân nhân đến tham gia với 28.000 binh sĩ nước này đóng tại Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận kéo dài 2 tháng, dự kiến kết thúc vào ngày 30.4.

tin liên quan Nhà Trắng: Nhóm tàu sân bay vẫn đang tiến đến Triều Tiên Theo Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, nhóm tàu sân bay đã tập trận với quân đội Úc, và hiện đang tiến về vùng biển Tây Thái Bình Dương. Washington cũng đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson và oanh tạc cơ chiến lược B-1B đến tham gia cuộc tập trận Foal Eagle trong tháng 3. Nhóm tàu USS Carl Vinson đang quay trở lại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. "Binh sĩ Mỹ và vũ khí của họ đang ở đây tham gia tập trận nên ông Kim Jong-un khó có hành động khiêu khích", quan chức Hàn Quốc nhận định. Theo ông này, Bình Nhưỡng đang giữ thái độ "xem và chờ" cho đến lúc cuộc tập trận kết thúc và Washington rút quân cùng khí tài về nước.

