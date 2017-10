Sự cố nói trên xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng 6.10 (giờ địa phương), khi trực thăng Mi-17 V5, do Nga sản xuất, chở 5 quân nhân không quân và 2 sĩ quan lục quân đến một tiền đồn ở bang Arunachal Pradesh thuộc miền đông bắc Ấn Độ, theo tờ The Times of India.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Ấn Độ hiện nỗ lực mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước láng giềng đang nhiều cạnh tranh hơn hợp tác, nhiều căng thẳng hơn tin cậy lẫn nhau.

tin liên quan Trực thăng rơi ở Ấn Độ, 20 người chết Ngày 25.6, một trực thăng Mi-17 V5 của không quân Ấn Độ (IAF) tham gia cứu hộ lũ lụt đã đâm vào núi rồi rơi xuống sông. Hồi năm 2013, một chiếc Mi-17 V5 đã rơi trong lúc tham gia chiến dịch cứu hộ nạn nhân lũ lụt ở bang Uttarakhand thuộc miền bắc Ấn Độ, khiến 20 người thiệt mạng. Hồi năm 2013, một chiếc Mi-17 V5 đã rơi trong lúc tham gia chiến dịch cứu hộ nạn nhân lũ lụt ở bang Uttarakhand thuộc miền bắc Ấn Độ, khiến 20 người thiệt mạng.

Mi-17 V5 được xem làm một trong những loại trực thăng vận tải quân sự tiên tiến nhất trên thế giới. Hồi năm ngoái, Nga đã giao cho Ấn Độ 3 trực thăng Mi-17 V5 cuối cùng trong hợp đồng bán 151 chiếc đã được ký trước đó, theo The Time of India.

Văn Khoa