Một nguồn tin từ công ty Dandong Chengtai Trade Co., đơn vị mua than đá lớn nhất từ CHDCND Triều Tiên cho Reuters hay công ty đã nhập khẩu 600.000 tấn than từ nước láng giềng, số than này đang nằm tại các cảng ở Trung Quốc; và tổng cộng 2 triệu tấn than đá mắc kẹt trước đó đang chờ được thông quan.

Hiện không rõ lệnh yêu cầu phải trả lại than đá nhập từ Triều Tiên được ban hành khi nào. Hồi cuối tháng 2.2017, Trung Quốc thông báo tạm ngưng nhập khẩu than từ Triều Tiên cho đến hết năm, để tuân thủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được ban hành trong tháng 12.2016 nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng thử hạt nhân 3 tháng trước đó. Nghị quyết nhằm giảm lượng than xuất khẩu của Triều Tiên xuống còn 7,5 triệu tấn. Triều Tiên là nước cung cấp than lớn thứ tư cho Trung Quốc hồi năm ngoái, với khối lượng nhập khẩu đạt 22,48 triệu tấn, tăng 14,5% so với năm 2015.

tin liên quan Trung Quốc ngừng hoàn toàn nhập khẩu than từ Triều Tiên Trung Quốc sẽ ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu than từ CHDCND Triều Tiên kể từ ngày 19.2, nhằm thực hiện các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc chống Bình Nhưỡng, theo Reuters. Trong tháng trước, Reuters đưa tin giới chức Malaysia lúc đầu ngăn chặn một tàu hàng Triều Tiên chở than đá từ Trung Quốc vào cảng nước này ở Penang vì nghi tàu này vi phạm nghị quyết nói trên. Cuối cùng, tàu Triều Tiên cũng được phép đưa lên cảng 6.300 tấn than. Trong tháng trước, Reuters đưa tin giới chức Malaysia lúc đầu ngăn chặn một tàu hàng Triều Tiên chở than đá từ Trung Quốc vào cảng nước này ở Penang vì nghi tàu này vi phạm nghị quyết nói trên. Cuối cùng, tàu Triều Tiên cũng được phép đưa lên cảng 6.300 tấn than.

Văn Khoa