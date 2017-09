Trái tim hoạt động phản gián hiện tại của Mỹ là Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia (NCSC), đặt tại Bethesda, bang Maryland. Giám đốc NCSC William Evanina được Hãng tin NPR ví von là “trùm thợ săn gián điệp”. Ông Evanina mô tả cuộc đấu trí với tình báo Nga chẳng khác gì một trò chơi “mèo vờn chuột” kéo dài suốt nhiều thập niên. Ông cho rằng giờ đây với sự thay đổi của công nghệ, mà đặc biệt là mạng xã hội, thách thức sẽ ngày càng lớn hơn. Theo Giám đốc NCSC, chính phủ Mỹ cần hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân và thích nghi với thời đại để ngăn chặn các thế lực nước ngoài can thiệp vào chính trị nước này. Trái tim hoạt động phản gián hiện tại của Mỹ là Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia (NCSC), đặt tại Bethesda, bang Maryland. Giám đốc NCSC William Evanina được Hãng tin NPR ví von là “trùm thợ săn gián điệp”. Ông Evanina mô tả cuộc đấu trí với tình báo Nga chẳng khác gì một trò chơi “mèo vờn chuột” kéo dài suốt nhiều thập niên. Ông cho rằng giờ đây với sự thay đổi của công nghệ, mà đặc biệt là mạng xã hội, thách thức sẽ ngày càng lớn hơn. Theo Giám đốc NCSC, chính phủ Mỹ cần hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân và thích nghi với thời đại để ngăn chặn các thế lực nước ngoài can thiệp vào chính trị nước này.