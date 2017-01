Bị cáo Phạm Thanh Dũng (48 tuổi, ngụ xã Khánh An, H.An Phú, An Giang) cùng với 5 bị cáo: Nguyễn Dân An, Lê Thị Kim Anh, Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu cùng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Các bị cáo: Đỗ Thanh Như, Tô Hoàng Minh Thông, Hà Thanh Trúc, Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh, Ngô Thị Hồng Loan, Tạ Mỹ Linh, Bùi Thị Bích Thảo cùng bị truy tố về tội mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước.

12 bị cáo nguyên là cán bộ công tác tại Cục Hải quan An Giang, Cục thuế tỉnh An Giang gồm: Thái Sơn Hải, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Khắc Duyên, Lê Văn Chồi, Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Hồng Lĩnh, Lâm Quang Thiện, Võ Văn Ngoan, Trần Thanh Tâm, Dương Hoàng Yến, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh cùng bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị cáo Lê Huỳnh Long, nguyên cán bộ ở Cục Thuế tỉnh An Giang bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là vụ án do Viện KSND tối cao phân công Viện KSND tỉnh An Giang thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm với cáo trạng gồm 62 trang.

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Dũng đã lập các công ty: Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim đều hoạt động tại H.An Phú, An Giang. Từ tháng 12.2010 đến tháng 12.2013, Dũng đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty nói trên trực tiếp mua hoặc chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Dân An, Lê Thị Kim Anh, Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu mua khống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của nhiều công ty, doanh nghiệp của Đỗ Thanh Như, Tô Hoàng Minh Thông, Hà Thanh Trúc, Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh, Ngô Thị Hồng Loan, Tạ Mỹ Linh, Bùi Thị Bích Thảo.

Trong đó xác định tổng số tiền bán khống trên 356 tỉ đồng, tiền thuế GTGT khống trên 35 tỉ đồng. Để che giấu việc nâng khống hàng hóa xuất khẩu đi Campuchia và thuận lợi trong việc hoàn thuế, Dũng đã móc nối chi trên 324 triệu đồng cho các bộ Hải quan Khánh Bình (H.An Phú), chi trên 1 tỉ đồng cho cán bộ Hải quan Bắc Đai (H.An Phú), chi trên 446 triệu đồng cho các cán bộ Cục Thuế tỉnh, Chi Cục thuế H.An Phú tạo điều kiện cho Dũng lập khống 42 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, lừa đảo chiếm đoạt trên 35 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.

Bộ Công an đã điều tra bắt giữ Phạm Thanh Dũng cùng một số người liên quan. Bị cáo Dũng đã hưởng lợi trên 23 tỉ đồng, gia đình Dũng đã nộp 6 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an nhằm khắc phục hậu quả.

Cáo trạng cũng quy kết, ông Tô Đại Đồng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh An Giang đã có hành vi móc nối với Phạm Thanh Dũng ký các quyết định hoàn thuế cho Công ty Tân Thành Lợi; chỉ đạo cấp dưới bỏ qua các sai phạm trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tạo điều kiện cho Dũng lừa đảo. Hành vi của ông Đồng đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng ông Đồng đã chết.

Dự kiến phiên tòa kết thúc trong ngày 24.1.

tin liên quan Xét xử 28 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu 28 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan cùng bị đưa ra xét xử về tội 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', 'lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Thanh Dũng