Chiều 12.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân Trần Phúc Toàn (8 tuổi) và Trần Nhật Tấn Quốc (4 tuổi, ngụ ấp 1, xã Đức Hòa Đông) nằm chết trên cánh đồng lúa cách nhà khoảng 600 m, có dấu hiệu bất thường