Kỷ luật tập thể, cá nhân để mất 60 ha rừng Ngày 6.10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy An Lão (Bình Định) cho biết đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ phá hơn 60 ha rừng tại xã An Hưng. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Hưng chịu hình thức kỷ luật khiển trách, Cấp ủy Chi bộ Hạt Kiểm lâm An Lão chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo. tin liên quan Khởi tố vụ án phá hơn 43 ha rừng tự nhiên tại Bình Định Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án chặt phá hơn 43 ha rừng tại H.An Lão, sẽ chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Bình Định để thực hiện các bước điều tra, tố tụng tiếp theo. Bí thư Đảng ủy xã An Hưng bị kỷ luật khiển trách, các cá nhân còn lại bị kỷ luật cảnh cáo, gồm: Chủ tịch UBND xã An Hưng, Hạt trưởng và 2 Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.An Lão, 2 kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã An Hưng. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy An Lão đề nghị UBKT Tỉnh ủy Bình Định xem xét xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND H.An Lão và xử lý kỷ luật mức khiển trách đối với Phó chủ tịch thường trực UBND H.An Lão.