Theo ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội: Thực phẩm bẩn là thực phẩm ô nhiễm vi sinh vật như vi khuẩn, nấm mốc; có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật cao hơn mức an toàn; chứa phẩm màu phụ gia không được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc có chất tăng trọng bị cấm sử dụng... Ngay cả phụ gia, hóa chất được dùng trong thực phẩm nhưng vượt ngưỡng cũng được coi là thực phẩm không an toàn. Có nhiều tác nhân gây ung thư - có thể do vi rút, hóa chất, biến đổi gien, ô nhiễm môi trường nước, không khí, thực phẩm bẩn... Như vậy, không phải mọi trường hợp ung thư đều do thực phẩm bẩn, nhưng nếu dùng thực phẩm không an toàn cũng có thể là tác nhân làm tăng nguy cơ mắc một số ung thư.

Liên Châu