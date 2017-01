Chiều 13.1, ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng với các ngành chức năng thông tin về vụ 5 công nhân của Công ty cổ phần Foodtech JSC chi nhánh Phú Yên (đóng tại B5-B6 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, H.Đông Hòa, Phú Yên) chết dưới hầm chứa nước hấp cá.

tin liên quan 5 công nhân chết dưới hầm chứa nước hấp cá Công an tỉnh Phú Yên đang điều tra, làm rõ vụ việc 5 công nhân của một công ty chế biến thủy sản chết dưới hầm chứa nước hấp cá.

Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã đưa ra nhận định ban đầu. Theo đó, các nạn nhân chết do ngạt khí độc. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng.

Theo ông Phùng, trong ngày 13.1, 4 công nhân ở huyện Đông Hòa đã được chôn cất. Riêng thi thể ông Phiphukhieo Siriphong (quốc tịch Thái Lan, chuyên gia của công ty), các cơ quan chức năng đang liên hệ với nước bạn để phối hợp giải quyết.

Liên quan đến vấn đề an toàn lao động, ông Đinh Khắc Đô, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên, cho biết sau khi có thông báo của cơ quan điều tra, nếu vụ việc không phải vụ án hình sự thì sẽ tiến hành thành lập đoàn thanh tra để thanh tra về an toàn vệ sinh lao động tại công ty này. Ông Đô cho biết, trong 2015 đã tiến hành kiểm tra định kỳ đối với công ty. Riêng hệ thống xử lý thu gom nước thải hấp cá, công ty mới đưa vào vận hành thử nghiệm, chưa báo cáo nên chưa kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, trợ lý tổng giám đốc Công ty cổ phần Foodtech JSC, đại diện công ty đã gửi lời xin lỗi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân về sự cố đáng tiếc khiến 5 công nhân của công ty tử vong. Theo ông Tùng, công ty mới vận hành thử nghiệm hệ thống thu gom, cô đặc nước hấp cá để bán cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nước mắm làm nguyên liệu.



“Việc thu gom, cô đặc nước hấp cá để giảm hàm lượng chất thải trong nước trước khi đưa vào hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp”, ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, ông Phiphukhieo Siriphong là chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực cô đặc nước hấp cá để làm nguyên liệu mắm cung cấp cho khách hàng. Trước đây, ông Phiphukhieo Siriphong từng nhiều lần xuống hầm chứa nước hấp cá để lấy mẫu kiểm tra độ đạm, nhưng không có sự cố gì. “Công ty đã vận hành thử từ tháng 9.2016 và đã thu gom, cô đặc một mẻ bán cho khách hàng. Nhưng khi tiếp tục thử nghiệm mẻ thứ 2 thì xảy ra sự cố đáng tiếc”, ông Tùng nói.

Tại cuộc họp, ông Phùng đã khẳng định, đây là vụ tai nạn lao động hết sức nghiêm trọng và chỉ đạo Công an tỉnh Phú Yên rất khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm liên quan và sớm có kết luận điều tra về tai nạn. Nếu cơ quan CSĐT xác định đây là vụ tai nạn lao động thì Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên thành lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra ngay các cơ sở sản xuất về an toàn lao động. Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên cũng sẽ phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thanh tra, kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất có nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, cho biết những trường hợp trong vụ tai nạn hết sức thương tâm, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bà Vân kêu gọi các doanh nghiệp tiếp bước đến trường, không để các cháu nghỉ học. tin liên quan Than trên nóc hầm bị tụt, một công nhân tử vong Một công nhân của Công ty Than Mông Dương - TKV (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã tử vong tại chỗ do bị than trên nóc hầm tụt xuống và vùi lấp.

Đức Huy