Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai , Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN - PTNT) cho biết, thống kê từ các địa phương đến 6 giờ sáng nay, 11.10, ở các tỉnh có mưa lũ do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới đã có 6 người chết (Thanh Hoá 1 người, Nghệ An 5 người), 3 người mất tích (Hoà Bình 1 người, Nghệ An 1 người và Quảng Trị 1 người) và 2 người bị thương (Hoà Bình 1 người, Thanh Hoá 1 người).