Trong đó, sáng 8.7, đất đá sạt xuống một điểm kinh doanh internet tại khu 5 (TT.Vinh Quang, H.Hoàng Su Phì, Hà Giang) khiến 2 người thiệt mạng. Các nạn nhân được xác định là cháu Vương Tiến Hưng (13 tuổi) và Hoàng Xuân Khánh (7 tuổi, đều ngụ tại TT.Vinh Quang), tử vong do bị đất đá vùi lấp

Ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND H.Hoàng Su Phì, cho biết, trong ngày 8.7, UBND TT.Vinh Quang đã di dời bắt buộc đối với 2 hộ dân xung quanh hiện trường vụ sạt lở đất để đảm bảo an toàn.

Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn đã làm 3 người chết. Trong khi đó, tại Thái Nguyên có 4 người chết và tại Điện Biên có 1 người chết vì lũ cuốn. Tại Lào Cai, gần 30 ha lúa và rau màu bị ngập úng, sạt lở đất đá vùi lấp 4,25 ha lúa; 3 công trình thủy lợi, 5 cống thoát nước, 2 điểm trường bị hư hỏng... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỉ đồng. Tại Hà Giang, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 2,8 tỉ đồng.

Chiều 9.7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao, tại các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to. Đợt mưa này dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 11.7. Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, các tỉnh miền núi phía bắc cần tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là tại vùng núi các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Hà Giang.

P.Hậu