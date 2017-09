Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 25.9, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau khi đi vào bờ, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu nhanh.

Cụ thể, lúc 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6 (tức là từ 40 - 50 km/giờ), giật cấp 7.

Nhưng càng đi vào sâu trong đất liền, áp thấp nhiệt đới sẽ càng suy yếu nhanh hơn. Theo số liệu quan trắc đo được tại ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng, gió mạnh chỉ đạt cấp 5 - cấp 6, khi đi sâu vào đất liền còn tiếp tục suy yếu, không gây ra ảnh hưởng lớn.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 26.9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 22,4 độ vĩ bắc và 105 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi phía bắc.



Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở phía bắc vịnh Bắc bộ, bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vỹ , Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn, chiều 25.9 vẫn còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 3 m.

Ông Lê Thanh Hải cũng nhận định, do áp thấp nhiệt đới suy yếu nhanh nên đợt mưa do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ ngắn lại. Dự báo, trong chiều và đêm nay, các tỉnh phía đông Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía tây Bắc bộ sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Đến ngày mai, 26.9, mưa ở các tỉnh Bắc bộ giảm nhanh.

Hải Bình