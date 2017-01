Ngày 16.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa, tỉnh Long An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Huỳnh Minh Phúc (33 tuổi, ngụ khu vực 5, thị trấn Đức Hòa, H. Đức Hòa) về tội hủy hoại tài sản

Tài sản bị thiệt hại là camera an ninh quan sát tuyến đường trung tâm của Công an thị trấn Đức Hòa.



Theo thông tin ban đầu, Phúc vừa là con nghiện vừa mua bán trái phép chất ma túy ở một số khu vực thị trấn Đức Hòa giáp ranh với một số xã. Khoảng 21 giờ ngày 24.12.2016, trong lúc đang bán ma túy cho con nghiện tại khu vực 5, Phúc nhìn thấy camera quan sát trật tự, phòng chống tội phạm tại địa bàn chiếu thẳng vào chỗ Phúc đang "hành nghề".

Bực tức, 2 ngày sau, Phúc đã thuê Lê Văn Thịnh (22 tuổi, ngụ xã Long Khánh A, H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Mai Thanh Dù (26 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, H.Đức Hoà, tỉnh Long An) dùng cây gỗ đập phá hư hỏng 2 camera do Công an thị trấn Đức Hòa lắp đặt.

Qua điều tra, Công an H.Đức Hòa đã có chứng cứ bắt giữ Huỳnh Minh Phúc để làm rõ hành vi "hủy hoại tài sản".

Khôi Nguyên