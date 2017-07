Ngày 2.7, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Hoàng Xuân Minh (18 tuổi), Lê Kim Phát (16 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) và Phạm Đức Tài (18 tuổi, ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Theo điều tra, băng nhóm này có hàng chục thanh thiếu niên tham gia, thường tụ tập sử dụng ma túy đá, khi hết tiền thì đi cướp giật. Vào chiều 30.6, Minh, Phát, Hiếu và Tài cùng 3 thanh niên khác (chưa xác định lai lịch) chạy xe máy dọc các tuyến đường ở TX.Dĩ An tìm phụ nữ đi một mình để cướp giật.

Khi đến đường Bùi Thị Xuân (P.Tân Bình, TX.Dĩ An) thì phát hiện chị N.T.H.T (23 tuổi, ngụ Kiên Giang) đi xe máy trên đường, để chiếc điện thoại trong túi quần. Hiếu liền áp sát để Phát ngồi sau giật lấy; còn Tài, Minh và đồng bọn chạy phía sau làm nhiệm vụ “cản địa”. Khi đến đường Nguyễn Thị Tươi (P.Tân Bình) thì nhóm cướp này bị Tổ công tác của Công an P.Tân Bình đi tuần tra phát hiện nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Cả nhóm không dừng xe mà rồ ga bỏ chạy. Lực lượng Công an P.Tân Bình truy đuổi khoảng 5 km thì bắt được Hiếu và Tài, các nghi can còn lại nhanh chân tẩu thoát. Qua điều tra, truy xét, ngày 1.7 Công an TX.Dĩ An bắt được Minh và Phát, đồng thời tiếp tục truy bắt các nghi can còn lại.

Tại cơ quan công an, 4 nghi can khai nhận từ cuối tháng 5 đến nay đã thực hiện ít nhất 15 vụ cướp giật tại địa bàn Q.Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Thuận An, Dĩ An (Bình Dương).

Đỗ Trường