Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Bảo (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng 5 nghi can khác để điều tra về hành vi cướp tài sản

Theo điều tra, Bảo cùng với Phạm Thanh Tâm (17 tuổi, ngụ Cần Thơ); Danh Thành Nuôi (21 tuổi), Nguyễn Minh Kha (21 tuổi, cùng ngụ Cà Mau); Lê Văn Quân (16 tuổi, ngụ Hậu Giang) và Nguyễn Văn Lên (16 tuổi, ngụ An Giang; tất cả cùng tạm trú ở TX.Bến Cát) do không có tiền tiêu xài nên bàn nhau đi cướp tài sản.

Khoảng 1 giờ ngày 22.12, nhóm của Bảo kéo nhau ra KCN Mỹ Phước 2 tìm người đi đường để cướp tài sản. Phát hiện anh N.P.H. (25 tuổi, ngụ Bình Phước) chở bạn gái bằng xe máy đi chơi về thì Bảo, Tâm và Vương đứng ra giữa đường chặn lại. Khi anh H. vừa dừng xe thì Bảo cầm dao kề vào cổ khống chế nạn nhân cướp bóp tiền, đồng hồ và dây chuyền.

Sau đó, Bảo cùng với Vương tiếp tục khống chế anh H. và bạn gái lên xe máy (của anh H.) đưa đến đường vắng để cướp xe. Trên đường đi, đến đoạn có nhà dân và cửa hàng kinh doanh, anh H. rút chìa khóa xe máy và nhảy xuống xe tri hô cướp.

Nghe tiếng tri hô, người dân ở gần đó vây bắt được Bảo giao cho công an còn Tâm và Vương thì nhanh chân tẩu thoát. Qua điều tra, truy xét Công an TX.Bến Cát tiếp tục bắt giữ 5 nghi can còn lại trong băng nhóm này.

Thực hiện 2 vụ cướp/ngày

Tại công an, các nghi can còn khai nhận vào các ngày từ 19 và 21.12, Bảo cùng với Vương, Nuôi, Tâm, Quân, Lên, Kha liên tục gây ra 4 vụ cướp tài sản trong các KCN Mỹ Phước (TX.Bến Cát). Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 19.12, Bảo, Tâm và Nuôi đi tìm đánh chị tổ trưởng của một công ty trong KCN Mỹ Phước 2 do người này có mâu thuẫn với bạn của Bảo.

Khi đi đến đường N7 (KCN Mỹ Phước 2), nhóm của Bảo gặp anh T.T.B. (19 tuổi, ngụ Trà Vinh, không quen biết với nhóm của Bảo) đi một mình ở ngoài đường. Lúc này, nhóm của Bảo chặn anh B. lại rồi đánh đập. Khi anh B. bị đánh gục xuống đất thì Bảo đến lục soát túi quần lấy 1 ĐTDĐ của nạn nhân. Sau đó cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke dùng chiếc điện thoại để thế chấp.

Đáng chú ý, khoảng 20 giờ 30 ngày 20.12, do hết tiền tiêu xài nên Bảo hẹn Tâm, Nuôi đi cướp tài sản. Cả ba cùng đi trên 1 xe máy đến đường D10 (KCN Mỹ Phước 1) phát hiện 1 phụ nữ đi bộ một mình nên Bảo dừng xe để cho Tâm, Nuôi xuống cưỡng chế lấy chiếc ĐTDĐ của nạn nhân rồi mang đi cầm cố được 800.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Sau đó, Bảo, Tâm, Nuôi tiếp tục đi đến đường D4 (KCN Mỹ Phước 1) phát hiện 1 người phụ nữ (chưa xác định lai lịch) đi bộ trên đường. Lúc này, Bảo xuống xe dùng dao khống chế để cho Nuôi lấy ĐTDĐ của nạn nhân sau đó mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Cùng hành vi tương tự, trong ngày 21.12, Bảo, Tâm, Kha, Quân, Lên và Nuôi cùng thực hiện 2 vụ cướp trong KCN Mỹ Phước lấy 2 ĐTDĐ và buộc nạn nhân phải đi cầm cố chiếc xe máy lấy 1 triệu đồng để đưa tiền cho chúng. Sau khi lấy được tiền của nạn nhân, nhóm của Bảo rủ nhau đi nhậu đến 1 giờ sáng ngày 22.12 rồi tiếp tục rủ nhau đi cướp và bị người dân vây bắt và giao cho công an.

Công an TX.Bến Cát thông báo ai từng là nạn nhân của các nghi can này đến cơ quan công an trình báo để tố giác tội phạm.



Đỗ Trường