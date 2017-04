Đó là tinh thần chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN Nguyễn Thiện Nhân với khối báo chí đoàn thể tại hội nghị giao ban công tác thông tin tuyên truyền giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN với lãnh đạo T.Ư các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) sáng 12.4 tại Hà Nội.



Năm 2016, MTTQ và T.Ư các đoàn thể CT-XH đã tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 theo hướng đổi mới, phù hợp với đối tượng, sát với thực tiễn. Công tác tổng hợp, nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm, tuy nhiên có lúc, có nơi chưa nhạy bén, nhất là đối với những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Toàn khối mặt trận và các đoàn thể có gần 20 tờ báo, tạp chí, gần 100 ấn phẩm báo chí các loại, các chương trình phát thanh, truyền hình đã có đóng góp rất tích cực vào công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phản biện xã hội và đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Nhiều vấn đề báo chí khối đoàn thể nêu đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, được dư luận đồng tình như các vụ bổ nhiệm cán bộ, kê khai tài sản cán bộ, khai thác cát bừa bãi, ô nhiễm môi trường… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu báo chí tới đây tiếp tục cùng MTTQ thực hiện việc giám sát 5 lĩnh vực đã thống nhất với Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020: bảo đảm an toàn thực phẩm; pháp luật bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công; giám sát việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo. Báo chí phải thuyết phục bạn đọc bằng sự chuẩn xác của thông tin, phải đeo bám đến cùng sự việc; phải công khai thông tin sau xử lý thanh tra cho dư luận; các cơ quan MTTQ ở cơ sở cũng phải tham gia giám sát các vấn đề báo chí nêu ở địa phương.

Liên quan tới dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang ghi âm, ghi hình định vị mà Bộ Công an đang xin ý kiến có nội dung “chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị phục vụ cho hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm” mà báo chí đã có ý kiến trong thời gian qua, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Báo chí nên đồng loạt bày tỏ quan điểm của mình. Ông Nhân cũng giao cho Ban Tuyên giáo, Ban Pháp luật của MTTQ rà soát lại toàn bộ các quy định từ Hiến pháp trở xuống, đối chiếu với các quy định quốc tế xem quy định như vậy có đúng hay không? Bởi người dân, báo chí phải được sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình mới tham gia phát hiện và phản biện xã hội được. MTTQ sẽ chính thức có ý kiến về việc này tại phiên họp Chính phủ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lấy ví dụ từ vụ việc mới xảy ra tại Mỹ, hành khách của Hãng hàng không United Airlines bị lôi khỏi ghế một cách thô bạo, nếu không có hành khách trên chuyến bay ghi hình lại thì sự việc sẽ không bị đưa ra công luận.

Thục Yến