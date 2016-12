Nếu vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão thứ 10 trong năm nay.

Trong khi đó, các trung tâm của Nhật Bản và Mỹ dự báo, khoảng ngày 26.12, bão Nock-Ten đi vào Biển Đông sẽ có cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11.



Ngoài ra, từ ngày 26.12 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, dự báo: từ ngày 26.12 ảnh hưởng của không khí lạnh, hoàn lưu cơn bão Nock-Ten sẽ gây thời tiết xấu trên Biển Đông; từ ngày 27 - 31.12 ở các tỉnh Trung bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng (100 - 300 mm/đợt); trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.

Chiều nay 22.12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh bắc Trung bộ. Dự báo, tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc Trung bộ, một số nơi thuộc trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc bộ và bắc Trung bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C. Hà Nội, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 19 độ C. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Chí Nhân