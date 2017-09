Đảo Cồn Cỏ thiệt hại nặng sau bão số 10 Là địa phương của tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng đầu tiên của bão số 10, đảo Cồn Cỏ đã có những thiệt hại nặng nề, con số chưa đầy đủ là trên 7 tỉ đồng… Chiều 15.9, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết do cơn bão số 10 là cơn bão lớn, khi qua địa phương gió giật đến cấp 15 nên đã gây nên thiệt hại rất nặng nề. Theo ông Tuấn có tới 80% nhà dân và một số nhà công vụ trên đảo bị tốc mái, 1 nhà văn hóa của đảo bị tốc mái và sập cả trần; rất nhiều cây xanh dọc các tuyến đường quanh đảo bị bật gốc… Trong khi đó, ông Trương Khắc Trưởng, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết dù thiệt hại nặng nhưng điều may mắn của đảo là đã không có thiệt hại về người trước, trong, sau bão. “Có vậy là do chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ dân cư trên đảo di tản về những nơi an toàn. Một phần về trú ẩn tại các khu vực các đồn biên phòng, một phần vào các hầm trú ẩn….đợi đến khi bão tan mới ra ngoài”, ông Trưởng cho hay. Cũng theo ông Trưởng, hiện ông đang chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc thống kê thiệt hại. Dù chưa cụ thể, nhưng ước tính khoảng trên dưới 7 tỉ đồng.