Ngày 26.9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã phát hiện, bắt giữ 3 bị can là cán bộ Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương ( OceanBank) - chi nhánh Hải Phòng , đang trốn truy nã, gồm: Trần Thị Kim Chi, Giám đốc chi nhánh; Lê Vương Hoàng, kiểm soát viên và Nguyễn Thị Minh Huệ, cán bộ. Cả 3 người này bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát hiện ngày 23.9, khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Trước đó, gần 20 khách hàng của OceanBank chi nhánh Hải Phòng đã gửi đơn tới một số cơ quan chức năng phản ánh từ năm 2012 đến nay họ mang tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh, đến đầu tháng 9.2017, khi mang sổ tiết kiệm đến rút tiền thì nhân viên giao dịch cho biết số tiền hiện không có trên hệ thống.

tin liên quan 'Nhờ' Hà Văn Thắm, phát hiện 400 tỉ bốc hơi ở chi nhánh OceanBank Hải Phòng Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank), chiều nay, 17.9, phát đi thông tin chính thức về vụ hơn 400 tỉ đồng tiết kiệm "bốc hơi", gây ầm ĩ dư luận mấy ngày qua. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 400 tỉ đồng của khách hàng gửi tại chi nhánh ngân hàng này đã không cánh mà bay. Đáng chú ý, cả Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ đã đột ngột biến mất trong thời gian này. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 400 tỉ đồng của khách hàng gửi tại chi nhánh ngân hàng này đã không cánh mà bay. Đáng chú ý, cả Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ đã đột ngột biến mất trong thời gian này.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã 3 người nêu trên.

Thái Sơn