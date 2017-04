Ngày 19.4, đại úy Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng công an TP.Hà Tĩnh, cho biết Công an TP vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Viết Siêu (35 tuổi), Dương Ngọc Tú (25 tuổi), Phan Bình An (22 tuổi), Lê Xuân Thìn (27 tuổi) và Nguyễn Xuân Dũng (30 tuổi, cùng ngụ tại TP.Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, tối 4.4, khi đang hát tại quán karaoke Yolo đóng trên địa bàn P.Nguyễn Du (TP.Hà Tĩnh), nhóm của Siêu xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhóm của anh Dương Mạnh Cường (24 tuổi), Võ Khắc Phương (25 tuổi, cùng ngụ tại TP.Hà Tĩnh). Sau khi lực lượng chức năng đến hiện trường, thì hai nhóm đã tự giải tán.

Tuy nhiên, đến 0 giờ 30 ngày 5.4, anh Cường và anh Phương lên taxi trở về nhà thì bị nhóm của Siêu sử dụng ô tô đuổi theo rồi nổ súng khiến anh Cường và anh Phương bị thương nặng.

Phạm Đức