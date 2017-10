Ngày 11.10, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao 7 nghi can trộm cắp tài sản cho Công an H.Tân Thành tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Để triệt phá băng trộm do Bình “ma” cầm đầu, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành lập chuyên án từ nhiều tháng qua.

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 10.10, tại cảng Phú Mỹ, tổ tuần tra Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ phát hiện ghe máy mang BS SG 4326 do Trần Minh Tuyên (23 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển, đang vận chuyển 2 bao tải bên trong chứa kim loại (có tổng trọng lượng khoảng 110 kg) nên tiến hành kiểm tra.



Làm việc với lực lượng chức năng, Tuyên khai nhận số hàng hóa trên là đồng và sắt phế liệu do Tuyên mua của Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân lái xe cuốc thuộc Công ty TNHH Thép An Hưng Tường.

Số đồng và phế liệu này do Sơn cùng Tống Duy Dương (25 tuổi, quê Thanh Hóa), Hoàng Trọng Đăng (27 tuổi), Nguyễn Văn Thiện (21 tuổi), Nguyễn Văn Hoài (24 tuổi, cùng ngụ H.Tân Thành), Nguyễn Quang Công (32 tuổi, quê Nghệ An, cùng là công nhân của Công ty TNHH Thép An Hưng Tường) trong lúc làm việc trên tàu ĐN 1049 neo đậu tại cảng Phú Mỹ trộm cắp bán cho Tuyên.